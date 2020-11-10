"Так называемый "губернаторопад" продолжится", - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что в Украине продолжится "губернаторопад".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В частности, журналисты спросили, прогнозируются еще какие-то увольнения после увольнений первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова и нескольких председателей областных государственных администраций.

На это председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко ответил, что есть определенная система показателей, по которым оценивается работа чиновников.

"Это не на 100% политическое какое-то решение и выборы просто часто подводят определенную черту для людей психологическую, что что-то происходило в регионе. Потом какой-то есть уровень поддержки в этой области - партии власти или кандидатов от партии власти. И на основе этого эти решение делаются. Я думаю, что будут еще кадровые решения в ближайшее или среднесрочное время от Офиса Президента", - сказал Корниенко.

В то же время Арахамия добавил: "Так называемый "губернаторопад" продолжится".

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