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КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума

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КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума
Конституционный Суд Украины во вторник, 10 ноября, не смог провести заседание. Его отложили из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 нардепов по поводу официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.

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Кроме того, отложили и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.

"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - указано в сообщении.

Отметим, вчера Конституционный суд также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В КСУ заявили о срыве заседания.

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Ранее СМИ сообщали, что четверо судей КС, не голосовавших за решение по антикоррупционному законодательству, отказались от участия в слушаниях большой палаты суда. Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС по толкованию понятия "земля".

Топ комментарии

  • aquarius580 .
    Вообще-то правительство Порошенко-Гройсмана оставило $ 20 миллиардов ЗВР.
  • aquarius580 .
    Нет, зелёные. Никто не позволит вам перекантоваться, продавая последний ресурс: землю.
    Вас таки прикопает неизбежный грядущий дефолт.
    Главное - не дать вам сбежать. Вас судить будут. По законам военного времени.
  • Тарас Резниченко
    Взрослый, а в сказки веришь. КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 9114
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