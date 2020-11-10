КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума

Конституционный Суд Украины во вторник, 10 ноября, не смог провести заседание. Его отложили из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 нардепов по поводу официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.

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Кроме того, отложили и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.

"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - указано в сообщении.

Отметим, вчера Конституционный суд также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В КСУ заявили о срыве заседания.

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Ранее СМИ сообщали, что четверо судей КС, не голосовавших за решение по антикоррупционному законодательству, отказались от участия в слушаниях большой палаты суда. Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС по толкованию понятия "земля".