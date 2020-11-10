Шестой апелляционный суд Киева разрешил строительство 30-метрового отеля на Андреевском спуске

Шестой апелляционный суд Киева отменил приказ ГАСИ на аннулирование разрешения на строительство скандального отеля на Андреевском спуске в Киеве.

Об этом сообщает Prosud в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь, судья Шестого апелляционного административного суда - Евгений Сорочко. И он сделал то, на что не решился даже скандальный ОАСК. Евгений Сорочко вместе со своими коллегами Евгением Чаку и Игорем Федотовым отменил приказ ГАСИ на аннулирование разрешения на строительство скандального отеля на Андреевском спуске в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о 9-этажном отеле высотой 30 метров (при разрешенной максимальной высотности в 12 метров), который планирует построить ЧП "Макрон".

"В 2018 году, после многочисленных акций протеста, Государственная строительная инспекция провела проверку объекта и отменила разрешение на строительство. Застройщик пошел в суд, однако даже скандальный Окружной административный суд Киева признал, что застройщик не выполнил предписания ГАСИ и поэтому инспекторы имели все полномочия для аннулирования разрешения на строительство", - напоминают журналисты.

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Напомним, Виталий Кличко ранее неоднократно заявлял, что любой проект на Андреевском спуске должен быть согласован со специалистами и общественностью.