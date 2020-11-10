Пашинян о Карабахе: Я несу и буду нести ответственность за эту ситуацию. Это большая неудача для нас и катастрофа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несет личную ответственность за сложившиеся обстоятельства вокруг Нагорного Карабаха.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", - сказал Пашинян

По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.

"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", - отметил премьер Армении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пашинян, что со статусом Карабаха? Он ушел к черту! - Алиев высмеял премьера Армении. ВИДЕО

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.