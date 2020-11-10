Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом из-за COVID-19, - Резников

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом из-за ситуации с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции), Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич в ходе онлайн-встречи обсудили ситуацию с COVID-19, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Резников сообщил о готовности Украины развернуть гуманитарные лагеря возле админграницы со временно оккупированной АР Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские "миротворцы" в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Также стороны обсудили вопросы пенсионного обеспечения людей: еврокомиссар выразил надежду, что пенсии украинским гражданам сохранены.

"Правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток, а также предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно. С 10 ноября, например, открыты два новых КПВВ в Луганской области. На одном из них - в Счастье, открыт многофункциональный сервисный центр, где люди могут получить все административные и социальные услуги, в том числе - решить вопросы пенсионного обеспечения и снять наличные", - отметил Резников.

Кроме того, министр и еврокомиссар обсудили Донбасс, где оккупационные власти удерживают в плену украинских граждан, в частности в так называемой "Изоляции".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников

"Журналист, герой - Стас Асеев, который 28 месяцев находился в этой пыточные, нашел силы выжить и был освобожден из плена в декабре прошлого года... Я очень прошу вас встретиться со Стасом и из первых уст услышать обо всех зверствах, происходящих в "Изоляции". Мы вместе должны добиться того, чтобы ко всем украинским пленным гражданам был обеспечен доступ МККК. Это касается не только Донбасса, но и оккупированного Крыма", - подчеркнул Резников.

Помимо прочего, была поднята тема гуманитарного разминирования, которое может занять не менее 25 лет. Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.

В конце встречи Резников пригласил комиссара ЕС посетить Украину с официальным визитом.