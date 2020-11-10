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Торжественно открытая Лукашенко три дня назад первая белорусская АЭС приостановила выработку энергии из-за аварии

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Торжественно открытая Лукашенко три дня назад первая белорусская АЭС приостановила выработку энергии из-за аварии
Белорусская атомная станция (БелАЭС) временно приостановила производство электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфаксу" официально сообщили на БелАЭС.

Когда выработка будет возобновлена, на станции сказать затруднились, пояснив, что сейчас идет наладка оборудования.

Информация о том, что БелАЭС прекратила выработку энергии, появилась еще в воскресенье, 8 ноября. По неофициальным данным, причиной этого стал выход из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, связанных с генератором. Подчеркивалось, что опасности с точки зрения утечки радиации инцидент не представлял.

Агентство BNS в понедельник со ссылкой на литовского оператора системы электропередачи Litgrid сообщило, что с полудня воскресенья БелАЭС перестала производить электроэнергию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Беларусь становится ядерной державой"

Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко торжественно открыл БелАЭС в городе Островец в субботу, 7 ноября.

"Исторический момент: страна становится ядерной державой", - заявил он на церемонии открытия.

Сейчас мощность первого энергоблока БелАЭС составляет 400 мегаватт, в будущем она возрастет до 1190 мегаватт; такую же мощность будет выдавать второй, еще не построенный блок. Ввод АЭС в промышленную эксплуатацию предполагается в первом квартале 2021 года.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Рукожопы проектировали и помогали строить.

    "Електростанція в Гродненській області будувалася з 2011 року за російським проєктом і за кошти з російської позики.
    Будівництво електростанції супроводжувалось критикою з боку екологічних активістів.
    Вони наголошували на тому, що велика частина території країни і так заражена радіоактивними викидами після катастрофи в Чорнобилі.
    Проти будівництва також виступала Литва, оскільки електростанція розташована приблизно за 50 кілометрів від Вільнюса. У результаті 3 листопада литовська компанія Litgrid припинила закупівлю електроенергії у Білорусі."
  • Oljik
    Поясніть Луці, що звьоздная болєзнь і лучєвая болєзнь - це не одне й те саме.))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    видно в понедельник их мама родила (с)
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