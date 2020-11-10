Торжественно открытая Лукашенко три дня назад первая белорусская АЭС приостановила выработку энергии из-за аварии

Белорусская атомная станция (БелАЭС) временно приостановила производство электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфаксу" официально сообщили на БелАЭС.

Когда выработка будет возобновлена, на станции сказать затруднились, пояснив, что сейчас идет наладка оборудования.

Информация о том, что БелАЭС прекратила выработку энергии, появилась еще в воскресенье, 8 ноября. По неофициальным данным, причиной этого стал выход из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, связанных с генератором. Подчеркивалось, что опасности с точки зрения утечки радиации инцидент не представлял.

Агентство BNS в понедельник со ссылкой на литовского оператора системы электропередачи Litgrid сообщило, что с полудня воскресенья БелАЭС перестала производить электроэнергию.

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Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко торжественно открыл БелАЭС в городе Островец в субботу, 7 ноября.

"Исторический момент: страна становится ядерной державой", - заявил он на церемонии открытия.

Сейчас мощность первого энергоблока БелАЭС составляет 400 мегаватт, в будущем она возрастет до 1190 мегаватт; такую же мощность будет выдавать второй, еще не построенный блок. Ввод АЭС в промышленную эксплуатацию предполагается в первом квартале 2021 года.