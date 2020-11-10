Торжественно открытая Лукашенко три дня назад первая белорусская АЭС приостановила выработку энергии из-за аварии
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфаксу" официально сообщили на БелАЭС.
Когда выработка будет возобновлена, на станции сказать затруднились, пояснив, что сейчас идет наладка оборудования.
Информация о том, что БелАЭС прекратила выработку энергии, появилась еще в воскресенье, 8 ноября. По неофициальным данным, причиной этого стал выход из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, связанных с генератором. Подчеркивалось, что опасности с точки зрения утечки радиации инцидент не представлял.
Агентство BNS в понедельник со ссылкой на литовского оператора системы электропередачи Litgrid сообщило, что с полудня воскресенья БелАЭС перестала производить электроэнергию.
Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко торжественно открыл БелАЭС в городе Островец в субботу, 7 ноября.
"Исторический момент: страна становится ядерной державой", - заявил он на церемонии открытия.
Сейчас мощность первого энергоблока БелАЭС составляет 400 мегаватт, в будущем она возрастет до 1190 мегаватт; такую же мощность будет выдавать второй, еще не построенный блок. Ввод АЭС в промышленную эксплуатацию предполагается в первом квартале 2021 года.