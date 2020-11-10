"Протестуны" не возьмут Беларусь "тепленькой", - Лукашенко

"Протестуны" и "беглые" политики, уехавшие в Польшу и Литву, не возьмут Беларусь "тепленькой", республика выстоит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларусь сегодня", заявил хахвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на встрече с главой Федерации профсоюзов республики Михаилом Ордой.

"Наши же "протестуны" и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь "тепленькой". Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь "тепленькой". Мы выстоим. Но будет непросто", – сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что несмотря на сложности в экономике, обусловленные пандемией коронавируса, в республике постараются сохранить нынешний уровень жизни, но "и людям, трудовым коллективам надо обеспечить понимание ситуации".

"Тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство", – сказал он.

Лукашенко также высказал пожелание, чтобы в условиях "чехарды и психоза" коронавируса профсоюзы понимали, что кому-то это выгодно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поставил ультиматум частному бизнесу: "Профсоюз или ликвидация"

"Сейчас мы уже видим – кому. Мир сейчас начали перекраивать, и COVID-19 – это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики?" – заметил он.

В качестве примера он привел Евросоюз, чей ВВП "рухнет на 20%" и часть стран которого уже демонстрируют падение экономики. Кроме того, наблюдается спад в США, что повлияет на всю мировую экономику, уменьшился ВВП Китая, указал Лукашенко.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале "общенациональной забастовки" в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых Лукашенко якобы набрал 80,1% голосов. Он заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.