У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые

Почти вдвое больше психических расстройств за последние три месяца диагностировано среди тех, кто имел положительный результат COVID-19.

У 18% пациентов, у которых был положительный тест на COVID-19, диагностируется психическое заболевание, такое как тревога, депрессия или бессонница в течение трех месяцев после положительного тестирования на вирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Исследователи пришли к выводу, что надо принимать конкретные меры для смягчения воздействия пандемии на психическое здоровье. Анализ, проведенный исследователями Центра биомедицинских исследований здравоохранения Оксфорда и Национального института медицинских исследований, также обнаружил, что у людей с ранее существовавшим диагнозом нарушения психического здоровья на 65% больше шансов диагностировать COVID-19, даже с учетом таких факторов риска, как возраст, пол, раса и основные физические условия.

"Эта находка была неожиданной и требует расследования. Между тем наличие психического расстройства следует добавить в перечень факторов риска для COVID-19" , - считает доктор Макс Таке, один из авторов анализа.

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Расчеты были проведены на основе примерно 70 000 000 медицинских карт США, включая более 62 000 случаев заболевания COVID-19, которые не требовали пребывания в больнице или экстренного посещения отделения.

Частота любого диагноза психического заболевания через 14-90 дней после диагностики коронавируса составляла 18,1%, в том числе 5,8% - первым диагнозом.

Для того, чтобы изучить, связан ли чрезмерный риск напрямую с COVID-19, исследователи сравнили данные с шестью другими состояниями за тот же период: грипп; другие инфекции дыхательных путей; кожная инфекция; желчнокаменная болезнь; камни в мочевыводящих путях ..

Через три месяца после диагностики коронавируса у 5,8% пациентов впервые был зафиксирован диагноз психического заболевания, по сравнению с 2,5%-3% пациентов в группах сравнения - почти удвоение риска, по данным статьи, опубликованной в журнале Lancet Psychiatry.

Пол Харрисон, профессор психиатрии из Оксфордского университета, заявил, что нужны дополнительные исследования, чтобы установить, может ли диагноз психического расстройства быть непосредственно связан с заражением коронавирусом.

Не были учтены в анализируемых записях общие факторы, влияющие на физическое здоровье, такие как социально-экономическое происхождение, курение или употребление наркотиков. Он также отметил, что общая стрессовая среда пандемии играет роль.

Исследования показывают, что люди из бедной социально-экономической среды чаще страдают психическим заболеванием. Бедность также увеличивает влияние коронавируса из-за таких факторов, как перенаселенность жилья и опасные условия труда.

Особенно озабочивающим оказалось удвоение диагноза болезни Альцгеймера, которая, как правило, необратима.

В июле неврологи опубликовали детали более 40 британских пациентов с COVID-19, осложнения у которых варьировались от воспаления мозга и бреда до повреждения нервов и инсульта.

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Только время покажет, будут ли случаи психических заболеваний после коронавируса продолжать расти или сохраняться и после трехмесячного периода, говорится в исследовании.

"Трудно судить о важности этих выводов, возможно, не удивительно, что это случается несколько чаще у людей с коронавирусом, которые, разумеется, переживали, что им может стать очень плохо, и которым также предстоит пережить период изоляции", - сказал Дэвид Кертис, почетный профессор Лондонского университета королевы Мэри, не принимавший участия в исследовании.