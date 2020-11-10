Из-за финансовых проблем "Укрэнерго" Кабмин должен выделить деньги на зеленую энергетику в бюджете-2021, - инвестор

Для стабилизации финансового состояния госкомпании "Укрэнерго" и для выполнения обязательств перед инвесторами правительство должно предусмотреть в госбюджете-2021 средства на оплату 20% произведенной в 2021 году зеленой электроэнергии. Об этом заявил генеральный директор ТОВ "Экотехник – Велика Добронь" Владислав Жовниренко.

По его словам, 25 млрд грн задолженности перед "зеленой" генерацией чревато коллапсом в энергосистеме и государство обязано решить эту проблему, чтобы избежать катастрофических последствий для отрасли. "Государство обещало решить эту ситуацию с 1 августа. В очередной раз обмануло", - сказал Жовниренко. По его мнению, одним из путей решения является предусмотренная законодательством возможность 20% финансирования производства "зеленой" электроэнергии из государственного бюджета. Он считает, что правительство должно заложить необходимые средства в госбюджет-2021.

"До сегодняшнего дня мы не просили из бюджета деньги и никогда их не брали, только платили в бюджет. Тем не менее, на сегодняшний день, я думаю, без бюджета они не справятся. НЭК Укрэнерго в катастрофической ситуации финансовой. У него такая же задолженность перед "Гарантированным покупателем", все по цепочке", - объяснил Жовниренко.

По его словам, в случае принятия властью соответствующих решений, проблема задолженности на энергорынке может быть решена до конца текущего года. "Если бы было желание, это могло бы решиться в течение, не знаю, недели максимум. Могли бы по крайней мере поправить платежную дисциплину. А для того, чтобы закрыть все вопросы, до конца года это вполне реально, все сделать", - прогнозирует Жовниренко.

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%.

В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. 4 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Соответствующий был передан ко второму чтению по сокращенной процедуре. Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объекто возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.