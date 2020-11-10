"Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Кравчук прокомментировала, в частности, возможное введение карантина выходного дня.
"Я и так максимально пытаюсь уменьшить социальные контакты, поэтому я могу выдержать карантин выходного дня, но я себя ставлю на место малых предпринимателей, владельцев заведений питания, работников кинотеатров, театров, и тут открывается другая картина. Если говорить о заведениях питания, то кафе, рестораны 2/3 своей выручки получают на выходные. Если говорить о заведениях культуры, то половину своей прибыли они получают в субботу и воскресенье", - отметила Кравчук.
По этому предварительному постановлению, карантин выходного дня начинается с полуночи субботы.
"То есть в пятницу у магазинов будет двойная нагрузка. Люди после работы будут пытаться сделать то, что они могли бы сделать в субботу и воскресенье", - заявила Кравчук.
"Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия, так как большие супермаркеты будут работать, и с таким количеством посетителей будет больший шанс заразиться. Также будет работать общественный транспорт, и если посмотреть на метро, часто картина, что маска под носом, и там ограничений меньше, чем в театре", - добавила "слуга народа".