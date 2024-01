Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times

Украинского бизнесмена сирийского происхождения Хареса Юссефа попросили солгать о бизнес-сделках Хантера Байдена для нанесения ущерба репутации его отцу. Взамен ему обещали юридические гарантии и визу в США.

Об этом он заявил в подкасте The Stories of our Times британской газеты The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

Юссеф утверждает, что его попросили солгать о связях между Хантером Байденом и с одним из его бывших соратников в сделке, которая, по его словам, пошла не так, как надо.

По данным The Times, Юсеф вложил чуть менее 3 млн долларов в mbloom, фонд технологических стартапов, поддерживаемый Девоном Арчером, бывшим деловым партнером Хантера Байдена.

Издание сообщает, что Юссеф потерял большую часть своих инвестиций, когда фонд закрыли в 2016 году после того, как Арчера обвинили в мошенничестве по другому делу.

Бизнесмен говорит - думал, что инвестиции будут использованы для создания обеспеченной золотом виртуальной валюты под названием Golden Hearts. Тем не менее менеджеры mbloom использовали фонд для инвестирования в свои собственные стартапы.

Байден-младший ранее вместе с Арчером входил в совет директоров Burisma, украинской газовой компании, а также участвовал в его инвестиционной фирме Rosemont Seneca Technology Partners, одного из основных спонсоров mbloom.

Хантер прекратил какие-либо связи с компанией до того, как Юссеф инвестировал в фонд.

Тем не менее в 2019 году бизнесмен рассказал журналистам о связях Хантера с ныне несуществующим фондом mbloom и утверждал, что тот обещал бизнесменам доступ к своему отцу в 2015 году, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме.

В то время у Юссефа не было доказательств в поддержку его утверждений, а теперь он признал, что все это неправда.

Юссеф поселился в Украине после того, как закончил учиться в России в 1980-х и разбогател, работая в украинской сталелитейной промышленности. Он - близкий друг и сосед украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого хотят экстрадировать в США по обвинениям в отмывании денег. Сам Фирташ это отрицает.

Бизнесмен заявил, что к нему обратились члены команды Фирташа и предложили сделку: Юссеф находит достаточно улик против Хантера Байдена, а взамен отменяют приказ об экстрадиции Фирташа.

Юссеф рассказал изданию, что команда Фирташа попросила его придумать историю о связи Хантера Байдена с фондом.

Тем не менее, по словам бизнесмена, Фирташ не был вовлечен в это дело, и нет никаких предположений, что он знал о действиях, которые совершала предположительно его команда.

"Кто-то из команды Фирташа спросил меня, хочу ли я вернуть свою визу и иметь возможность снова поехать в Соединенные Штаты. Они сказали, что если мы решим проблему в США, мы сможем решить проблему с вашей визой, вы даже сможете получить иммунитет, если мы сможем использовать ваши инвестиции в mbloom в этом деле Хантера Байдена", – заявил Юссеф.

Команде Фирташа предъявили обвинения, но там снова возразили, что он не собирал никакой информации, не финансировал никого, кто собирал эту информацию, и было бы большой ошибкой, если бы Юссеф решил ввязаться в такую битву.

Издание напоминает, что нападки на бизнес-сделки Хантера Байдена заняли центральное место в кампании по переизбранию Дональда Трампа.

Тем не менее, по словам Юссефа, на его решение рассказать о его собственном опыте сбора доказательств против Хантера в Украине повлиял доклад, опубликованный на этой неделе Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции, который содержал доказательства из банковских счетов, свидетельствующие об инвестициях Юссефа в mbloom.

"Я не знаю, как показать людям, что в этом нет правды", - резюмировал Юссеф.

Напомним, один из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США - деятельность в Украине отца и сына Байденов. Действующий президент Трамп пообещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на эти обвинения. Сын Джо Байдена занимал высокую должность в компании Burisma.