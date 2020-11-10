Зеленский провел совещание по решению проблем "Энергоатома": поручил безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое селекторное совещание, пребывая на самоизоляции после того, как узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию. Совещание было посвящено вопросам работы НАЭК "Энергоатом".

В нем приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, врио президента "Энергоатома" Петр Котин и его заместители, а также представители органов безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства ознакомился с ходом выполнения Указа Президента Украины № 406 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики" от 22 сентября 2020 года.

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По результатам обсуждения текущего состояния НАЭК "Энергоатом" Владимир Зеленский отметил необходимость безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией за поставленную электроэнергию, что позволит обеспечить ее дальнейшую стабильную работу и в полной мере финансировать программы капитальных инвестиций, направленных на развитие и поддержание безопасности эксплуатации АЭС.

Также была отмечена необходимость усиления правительством выполнения функций по управлению НАЭК "Энергоатом" в соответствии с настоящим указом и ускорения разработки и принятия необходимых законодательных изменений.

Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров принимает меры по урегулированию вопроса погашения задолженности перед НАЭК "Энергоатом", корпоратизации и передаче функций по управлению компанией правительству Украины с целью улучшения ее финансового положения и повышения качества управления.