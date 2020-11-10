Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По словам Зеленского, пандемия показала, что люди, которые имеют сильный иммунитет, регулярно занимаются спортом, имеют легкий ход коронавирусной болезни и выздоравливают быстрее. Поэтому акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении.
"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", - отметил Зеленский.
Поэтому, по мнению главы государства, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус.
В связи с этим было предложено создать программу "Здоровая нация", в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о "Корзине здоровья" - перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепления иммунитета и тому подобное.
"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - добавил Зеленский.
Отдельно необходимо улучшать условия для занятий спортом, подчеркнул президент.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в ответ предложил включить в программу спортсменов, переболевших COVID-19, - чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.
"Ковид нам подсказывает, что национальная идея - это здоровая нация. Это сегодняшнее время может объединить людей на западе и на востоке. Сегодня проблема ковид, проблема здоровья является для всех приоритетной и важной. Поэтому сегодня, в это время, люди, которые являются лидерами, спортсмены, прошедшие через испытания, они могли бы дать надежду, рассказать конкретные рекомендации", - отметил глава Офиса Президента.
Премьер-министр Шмыгаль поддержал идею создания программы "Здоровая нация".