Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021 года, - представитель МЗ Литовка
Об этом руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка рассказал в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.
"По самым оптимистическим прогнозам ВОЗ, массово вакцина сможет поставляться в другие страны где-то в мае-июне 2021 года", - сказал Литовка.
По его словам, сейчас в мире существует около 150 потенциальных вакцин, но ни одна из них официально не зарегистрирована.
"Вакцин, которые дошли до третьей стадии испытания, есть около десяти. Часть этих вакцин почти готова к производству. Определенные производители заявят о потенциально высокой эффективности своих вакцин. Но на сегодня ни одна вакцина не зарегистрирована и не готова для применения", - уточнил он.
Литовка объяснил, что Украине выгоднее получить вакцину в рамках программы COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19). Тогда ее стоимость будет существенно ниже.