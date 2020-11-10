Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021 года, - представитель МЗ Литовка

Вакцина от коронавируса будет массово поставляться в страны, в том числе и в Украину, в конце весны или в начале лета 2021 года.

Об этом руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка рассказал в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"По самым оптимистическим прогнозам ВОЗ, массово вакцина сможет поставляться в другие страны где-то в мае-июне 2021 года", - сказал Литовка.

По его словам, сейчас в мире существует около 150 потенциальных вакцин, но ни одна из них официально не зарегистрирована.

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"Вакцин, которые дошли до третьей стадии испытания, есть около десяти. Часть этих вакцин почти готова к производству. Определенные производители заявят о потенциально высокой эффективности своих вакцин. Но на сегодня ни одна вакцина не зарегистрирована и не готова для применения", - уточнил он.

Литовка объяснил, что Украине выгоднее получить вакцину в рамках программы COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19). Тогда ее стоимость будет существенно ниже.