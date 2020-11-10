"Ремдесивир" начали распределять по больницам в областях, - Степанов

Министерство здравоохранения начало распределение "Ремдесивира" по регионам.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Степанов напомнил, что препарат используется в лечении пациентов с COVID-19.

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"Много врачей, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня насчет лекарственных средств для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня началось распределение "Ремдисивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", – сказал министр.





2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса. 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. 23 октября "Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19.