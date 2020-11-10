Стремительное повышение акцизов на ТИЭН сразу в 4,2 раза приведет к росту уровня курения контрабандных сигарет, что будет иметь негативные последствия

Об этом пишет экономист, доктор наук Валерий Воротин.



"За последние 3-4 года почти 1 млн украинцев перешли с сигарет на ТИЭН. Но при этом почти каждый четвертый украинец до сих пор продолжает курить сигареты, причем не всегда легального происхождения. Не сложно догадаться, что резкое подорожание ТИЭН приведет к тому, что упомянутый 1 млн украинцев переключиться на преимущественно контрабандные сигареты ", - считает эксперт.

По его словам, именно курение сигарет с фильтром считается одним из основных факторов, влияющих на катастрофический уровень смертности в Украине - рядом с плохой профилактикой, низким охватом периодических медицинских обследований и неразвитой системой оперативного оказания помощи.



"Именно это вносит свой вклад в две основные причины смертности украинцев - болезни системы кровообращения (инфаркты, инсульты) и онкологию (причем среди "лидеров"- рак легких). Именно курение в том числе нелегальных сигарет является одним из факторов, почему украинские мужчины (среди которых уровень курения сигарет в разы больше) в основном не доживают до 70 лет, а разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в Украине (в отличие от стран ЕС) составляет фактически 10 лет ", - констатирует эксперт.

Воротин убежден, что с точки зрения общественного здоровья такой шаг со стороны власти абсолютно лишен логики и здравого смысла.

По его словам, налоги это не только инструмент фискальной политики, это и огромный рычаг, которым можно управлять экономикой и влиять на поведение людей.



"Во всех странах Евросоюза акцизы на т.н. ТИЭН - табачные изделия электронного нагрева - в 3-4 раза ниже, чем на обычные сигареты. И здесь действует логика: ниже потенциальный вред - ниже акциз", - добавляет специалист.

Кроме того, по словам эксперта, возвращение "к старым добрым сигаретам" несет еще один потенциальный риск: в отличие от традиционных сигарет, на ТИЭН гораздо меньше подсаживаются подростки.

"Согласно результатам прошлогоднего исследования UNICEF среди подростков в возрасте 15-19 лет в Украине, 21,8% признались, что за предыдущий месяц выкурили хотя бы одну сигарету. При этом только 2,2% заявили, что за последний месяц хотя бы раз использовали табачные изделия для электронного нагрева. То есть разница вовлечения подростков в курение сигарет в 10 раз (!) выше, чем в использовании ТИЭН", - констатирует Воротин.



Напомним, US Food and Drug Agency - Управление по безопасности продовольственных и фармацевтических товаров США - один из самых авторитетных контролирующих государственных органов в мире, в этом году официально признал, что вред от использования ТИЭН существенно меньше по сравнению с сигаретами.