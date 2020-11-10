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Лейтенант ВСУ покончил с собой в Житомирской области, - полиция

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Лейтенант ВСУ покончил с собой в Житомирской области, - полиция
Полиция Житомирщины расследует смерть 28-летнего военного из Херсона, который, по предварительной информации, совершил самоубийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"9 ноября в полицию поступило сообщение о самоубийстве 28-летнего лейтенанта ВСУ одной из воинских частей. По указанному факту открыто уголовное производство. Продолжается установление всех обстоятельств", - рассказали в полиции.

По информации полиции, военнослужащий находился в составе суточного наряда дежурной части в Чуднове. Вечером он вышел в специально отведенную для отдыха комнату, где через некоторое время нашли его тело. Предварительно, причиной смерти стали повреждения, полученные в результате выстрела из пистолета в грудную клетку.

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О погибшем известно, что он из Мирославского района Херсонской области и проходил службу в Вооруженных силах Украины по призыву.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    странное самоубийство,выстрелом в грудную клетку...
  • Толян Лис
    многие убийства в всу, маскируют под суицид!
  • Джони Ток
    Чистое как по мне убийство, скорее всего неуставные, или увидел воровство чего то
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