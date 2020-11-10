Главой ГЭЦ МОЗ втихую назначили бизнесмена Бабенко, выигрывавшего миллионные тендеры при губернаторе Одессы Степанове, - Устинова. ДОКУМЕНТ

Государственный экспертный центр Минздрава возглавил Михаил Бабенко, который в бытность губернатора Одесчины Максима Степанова выигрывал тендеры на миллионы гривен.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь, это Михаил Бабенко, новый исполняющий обязанности одного из ключевых фармрегуляторив страны - "Государственного экспертного центра МОЗ Украины". Без этого учреждения, вернее его вывода, продать любые лекарства в стране, будь то аспирин или химиотерапия, вы не сможете. Ну как говорится, хлебное место", - написала Устинова.

Устинова подчеркнула, что Бабенко ранее руководил компанией, которая выигрывала тендеры в Одессе на сотни миллионов гривен во времена руководства там нынешнего главы МОЗ Максима Степанова.