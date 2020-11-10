Новости

Полиция закрыла дело против Байдена, открытое по иску Шокина. ДОКУМЕНТ

32 713333
Полиция закрыла дело против Байдена, открытое по иску Шокина. ДОКУМЕНТ
Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии "Укринформу" осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

"Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина", - сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по ст. 344 УКУ (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября текущего года.

Полиция закрыла дело против Байдена, открытое по иску Шокина 01
Полиция закрыла дело против Байдена, открытое по иску Шокина 02

Читайте также: Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина

Как сообщалось, судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности генпрокурора из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер.

Топ комментарии

  • Привет
    Зеленое стадо сцыт когда страшно..😃
  • Ніхто Петрович
    А шо такоє?
  • Агамемнон
    Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 6073
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости