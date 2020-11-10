Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ

Делегации Украины в Трехсторонней контактной группе заявила, что предложенный украинской стороной "План действий" по Донбассу взят за основу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение делегации в Facebook.

"На заседании политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". Некоторое недоумение нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение "Плана" украинским парламентом. Однако после напоминания российским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в конструктивное русло. Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - сообщает делегация.

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