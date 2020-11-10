Зеленский: Число погибших украинских военных на Донбассе уменьшилось в десять раз, но провокации продолжаются

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Отмечается, что во время их телефонного разговора в фокусе внимания был вопрос достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита в "Нормандском формате".

"Есть позитив – самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом. Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что украинская сторона в полном объеме выполнила договоренности об открытии КПВВ "Счастье" и "Золотое".

"Это подтвердили международные партнеры Украины, в частности дипломаты других государств, представители ОБСЕ в ТКГ. В то же время запланировано начало работы упомянутых пунктов сегодня было сорвано другой стороной, которая не открыла КПВВ на неподконтрольной Украины территории Луганщины", - говорится в сообщении.

Зеленский также рассказал о подготовленном Украиной плане совместных действий по Донбассу, заранее предоставленном партнерам по "Нормандскому формату", который будет способствовать активизации работы Трехсторонней контактной группы.

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