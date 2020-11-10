Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19
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Премьер-министр Денис Шмыгаль получил негативный результат теста на коронавирус.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Тест премьер-министра, который он сдал сегодня утром, негативный", - сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко.
Напоминаем, 9 ноября, в понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр финансов Сергей Марченко заболели COVID-19. После чего в правительстве заявили, что так как премьер несколько дней назад контактировал с этим лицами, он сдаст тест, хотя симптомов заболевания у него нет.