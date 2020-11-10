Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк

С января по сентябрь 2020 года в Украину поступили денежные переводы на более чем 8 млрд долларов. Национальный банк Украины прогнозирует, что за год работники переведут около 10 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Самые популярные "коридоры" для перевода средств в Украину не изменились. Больше всего денег работники пересылали из США, Италии, Израиля, РФ и Германии.

В то же время из Украины за границу перевели 575 млн долларов. Больше всего переводов было отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу.

В Нацбанке отметили, что в этом году значительно увеличились отправки через системы перевода средств (без учета переводов, через карточные платежные системы, почтовые отделения и неформальные каналы). Так, за 9 месяцев в Украине перевели более 1,9 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.

Из Украины через системы перевода средств отправили 387 млн долларов, что на 41% больше, чем было раньше.

К тому же украинцы начали отправлять большие суммы: сумма одного перевода из Украины увеличилась на 33% и составляет в среднем 510 долларов.

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Также в этом году почти на треть увеличился объем переводов через системы перевода средств в пределах Украины. В период с января по сентябрь в стране осуществили переводов на 178,5 миллиарда гривен или 6,75 миллиарда долларов.

В прошлом году, по расчетам Всемирного банка, объем денежных переводов украинских заробитчан составил 16 млрд долларов. Национальный банк насчитал чуть меньше - 12 миллиардов долларов.

А в этом году Нацбанк ожидает около 10 млрд долларов переводов из-за рубежа. Из-за коронавируса и карантина значительная часть работников (по расчетам НБУ - около 10%) вернулись в Украину, еще около 10% отменили свои поездки на сезонные работы за рубеж. В то же время доходы тех, кто остался за границей, уменьшатся из-за ухудшения состояния экономики в стране.

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