Российская сторона сорвала переговоры гуманитарной подгруппы ТКГ по обмену пленными

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе из-за позиции российской стороны не обсуждала вопрос обмена взаимно удерживаемыми лицами.

Об этом говорится в сообщении в Фейсбук Украинской делегация в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российская сторона, несмотря на ранее заключенные договоренности, отказалась пропустить жителей Луганщины в обе стороны линии разграничения, чтобы они могли воспользоваться услугами Центра предоставления административных услуг, отделения "Ощадбанка" и банкоматы на КПВВ в Счастье, объясняя отказ мелкими техническими деталями.

"Из-за демарш российских представителей Украина не смогла добиться обсуждения двух других важных вопросов, переговоры по которым были согласованы для решения сегодня: вопросы обмена взаимно удерживаемых лиц и вопросы поиска без вести пропавших лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря позиции руководителя гуманитарной подгруппы народного депутата Украины Галины Третьяковой и содействию координатора подгруппы Тони Фриша на переговорах удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ.

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"Конкретные условия будут обсуждены завтра, во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций", - сообщил представитель украинской делегации.