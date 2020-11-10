Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню

Министерство обороны расширило перечень подразделений, военнослужащие которых будут питаться по системе каталога для питания личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, которая опровергает появившийся в СМИ фейк.

"Министерство обороны расширило возможности для Вооруженных сил Украины применять Каталог для питания личного состава. По каталогу теперь будут питаться все Вооруженные силы! Каталог становится обязательным как для приготовления пищи своими силами, так и для предоставления услуг "аутсорсерами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом меню более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - по сумме не выйти за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один. У военнослужащих есть возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону.

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Как уточняют в Минобороны, нововведение позволит вводить систему питания по каталогу в любых частях ВСУ. Сейчас по новой системе питается уже 106 военных подразделений.

Напомним, 18 марта Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому, если Верховная Рада в ближайшие дни не примет изменения в Государственный бюджет на 2020 год.

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После этого волонтер и руководитель проектно офиса реформ МОУ Диана Петреня, которая руководила этой реформой в ее начале, выступила с довольно резким заявлением в адрес высшего военного руководства, которое возвращает старые схемы.

До этого, с июля 2019 года, реформу через суд пыталась затормозить частная предпринимательница (неоднократная участница продовольственных тендеров МОУ), однако 12 марта 2020 суд признал правомерность внедрения новой системы питания в ВС Украины. Однако после победы в суде Минобороны теперь само останавливает реформу.

20 марта выснилось, что проблемой оказалась неспособность армии содержать штатных поваров в частях. Вместо этого Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранение продуктов коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, что и стало причиной инициирования реформы в 2015 году.

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Позже в Минобороны заявили, что проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет. В частности, ведомство тогда указывало: "Остальные части - так называемые небоевые части, к которым относятся, например, склады и арсеналы боеприпасов, будут переходить на комбинированную систему питания, где поставщик предоставляет и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания. Такая комбинированная система находится в процессе разработки и требует внесения изменений в подзаконные акты, что займет время примерно до конца лета".