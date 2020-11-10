Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ

Турецкие военные не будут непосредственно участвовать в миротворческой миссии в районе Нагорного Карабаха, роль Анкары ограничится рамками российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который будет находиться на территории Азербайджана.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил рссийскому Интерфаксу представитель МИД России.

"Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции", - заявил он журналистам.

По словам источника, этот центр "создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху".

"Предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств. Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства", - пояснил он.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.