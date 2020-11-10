Порошенко пожелал выздоровления Зеленскому и вспомнил о 40 миллиардах из "коронавирусного фонда"

Петр Порошенко пожелал Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления от коронавируса. Он призвал власти вернуть в "коронавирусный фонд" 40 миллиардов гривен, потраченных не по назначению, и обеспечить финансовую помощь украинцам в случае объявления локдауна.

Об этом Порошенко заявил, находясь во Львове, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к властям, которые провалили оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое тяжело переболеть COVID-19. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу", - сказал пятый президент Украины.

Порошенко отметил, что власти говорят о введении так называемого "локдауна выходного дня", но забывают о деньгах.

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"Люди должны есть, платить за квартиры - у людей есть расходы. Решения должны быть очень просты: вернуть изъятые из "коронавирусного фонда" 40 миллиардов", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" уверен, что средства из фонда должны расходоваться не на дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и медицинское оснащение.

"Закупить и оборудовать кислородными станциями, кислородными концентраторами каждую кровать, обеспечить средствами защиты каждого врача, учителя, воспитателя", - отмечает пятый президент.

Напомним, 9 ноября Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.

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