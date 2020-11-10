Минобороны планирует закупить для ВСУ устаревшие гаубицы vz.77 "Дана". Это очередная попытка под видом модернизации провернуть сомнительную сделку, - Забродский

Недавно стало известно, что Минобороны рассматривает вопрос о закупке для Вооруженных сил 152-мм самоходной пушки-гаубицы производства Чехии vz.77 "Дана" для замены имеющихся на вооружении прицепных орудий-гаубиц Д-20 и самоходных гаубиц 2С3 "Акация".

Как сообщает Цензор.НЕТ, нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский считает это странным, особенно в контексте заявлений о необходимости повышения мобильности.

"Дело в том, что одно из главных отличий САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акация" от 155-мм самоходных гаубиц "CAESAR" и аналогов - не только калибр, но и длина ствола - 28 калибров (САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акация"), против - 52 калибров (САУ "CAESAR", САУ "Богдана" и аналоги), что позволяет последним наносить огневые поражения почти вдвое большем расстоянии, даже стандартными боеприпасами", - поясняет Забродский.

По его словам, "вполне понятно, что обеспечение огневого поражения противника на расстояниях, исключающих огневой артиллерийский контакт в ответ, при отсутствии аналогичных средств у российских оккупационных войск может создать существенные тактические и оперативные преимущества для ВС Украины во время проведения операции ОС и существенно изменить ситуацию на Восточном направлении агрессии РФ против Украины".

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Однако много вопросов вызывает стремление оборонного ведомства закупить старые образцы артиллерийского вооружения у иностранных производителей, особенно "на фоне информации, что разработка 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" осуществлялась за государственные средства с общими ассигнованиями более 140 млн грн на это направление".

Тактико-технические характеристики САУ "Богдана", заявленные производителем, значительно превышают ТТХ "Даны" и "находятся на уровне лучших зарубежных образцов, значительно превышая российские аналоги", отмечает нардеп.

"Из открытых источников также известно, что длительный период времени государственные испытания опытного образца САУ "Богдана" были заблокированы неустановленными пока лицами по неизвестным причинам. И только недавно в СМИ появилась информация о восстановлении испытаний, которая однако требует еще официального подтверждения.

Трудно обосновать идею закупки 152-мм самоходной гаубицы vz.77 "ДАНА-М2", артиллерийской системы, которую сама же Чехия пока рассматривает как устаревшую артиллерийскую систему пытаясь реализовать САУ "Дана" третьим странам, в то же время собственные вооруженные силы Чехия планирует обеспечить 155 мм стандартизированной со странами НАТО, самоходной гаубицей "CAESAR" (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie), производства компании Nexter, Франция.

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Сейчас невозможно указать, какие тактические и оперативные преимущества, с точки зрения боевых характеристик, усматриваются Министерством обороны при применении самоходной пушки-гаубицы vz.77 "Дана", по сравнению с самоходными гаубицами 2С3 "Акация".

Однако можно уверенно говорить об очередной неуклюжей и не очень прикрытой попытке под видом модернизации/обновления артиллерийского парка наших Вооруженных сил провернуть сомнительную сделку с невыясненной пока конечной целью", - подчеркнул Забродский.

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