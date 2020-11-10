Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
На шестом избирательном округе Закарпатья в Хустском районе за Каськива проголосовал 481 избиратель.
В начале избирательной кампании в Закарпатье ВО "Свобода" требовало снять с регистрации Каськива, которого ТИК зарегистрировала кандидатом в депутаты Закарпатского областного совета от "ОПЗЖ" по 6-му Хустскому округу.
Каськив - политический деятель. Во времена Виктора Януковича был председателем Государственного агентства национальных проектов. По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, проект "Качественная вода" предусматривал установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, а согласно проекту "Олимпийская надежда-2022" должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако эти и другие проекты так и не были реализованы.
25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину, позже Печерский райсуд отпустил его из-за внесения залога в 600 тыс. долларов.