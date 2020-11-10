Без дополнительных мер Украина придет к ситуации с заболеваемостью COVID-19 как в Италии, уже в январе, - Шмыгаль

Если не будут введены дополнительные карантинные меры, Украина может прийти к переполнению медицинских учреждений больными COVID-19, как это сейчас происходит в Италии, уже в январе 2021 года.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим примеры, когда в Италии тяжелых больных кладут просто на пол больниц. И нет возможности предоставить им медицинскую помощь. Если ничего не делать в Украине, мы приблизимся к этому порогу уже в январе", - сказал Шмыгаль.

По мнению главы украинского правительства выходом из сложившейся ситуации может стать введение жестких карантинных мер по выходным дням, что, по его мнению, не остановит экономику, но сдержит передвижение больших масс людей и уменьшит их социальные контакты.

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"Это не даст нам снижения количества заболеваемости, но зафиксирует, по нашим расчетам и по расчетам ученых, то количество больных, которое будет поступать", - пояснил Шмыгаль.