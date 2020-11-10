Новости

Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань

13 41067
Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказался за создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщмает Интерфакс-Украина. 

"Необходимым является создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань, а также возвращение перемещенных азербайджанцев в их дома", - цитирует турецкий телеканал TRT слова Эрдогана.

По данным телеканала, в разговоре с Путиным Эрдоган заявил также, что Анкара примет участие в работе миссии по контролю за перемирием в Карабахе.

"Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха", - цитирует Эрдогана турецкий телеканал TRT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция вместе с Россией будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе, - Эрдоган

Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 7540 Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 1343
  • Andriy Kalnyshevsky
    Якщо туди всунулось кацапське рило там будуть ще моря крові...
  • Имярек
    Коротше, якщо хтось радів що "все закінчено", то ніхрена ще не закінчено.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости