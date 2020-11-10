В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным"
Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой КСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, в КСУ называют "манипулятивными" выступления в эфире одного из телеканалов нардепов от фракции "Слуги народа" Анастасии Радиной и Елены Шуляк, в которых те раскритиковали решение Конституционного Суда об отмене ответственности за недостоверное декларирование. Так, слова Радиной о том, что КСУ фактически позволил не подавать декларации и о том, что в них можно безнаказанно подавать ложную информацию, не соответствует действительности, отмечают в Суде.
Шуляк же заявляла, что у судей КСУ имеют зарплата превышает 400 тысяч гривен, большой автопарк и "колоссальный" штат помощников.
"Информируем народных депутатов Украины и общественность о том, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" судья Конституционного Суда имеет двух научных консультантов и помощника, должности которых относятся к должностям патронатной службы. Иное не предусмотрено, как и не предусмотрен автопарк. За судьей Конституционного Суда Украины закреплен один служебный автомобиль", - отмечается в заявлении.
В КСУ также уточнили, что средняя зарплата судьи - 254 тысячи гривен в месяц.
"Манипуляции" в телеэфире продолжал и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, который обвинил КСУ в том, что орган конституционной юрисдикции страны взял на себя функции парламента. Пресс-служба КСУ отметила, что в своей работе суд руководствуется только Конституцией Украины и заявили, что глава НАПК "не оставляет попыток при любой возможности дискредитировать Конституционный Суд Украины, сознательно вводя общественность в заблуждение".
"Приведенное свидетельствует лишь о продолжении нагнетания ситуации вокруг Конституционного Суда Украины со стороны заинтересованных лиц и стремлении блокировать его работу. В то же время, несмотря на все попытки дискредитировать Конституционный Суд Украины и уничтожить его авторитет, есть объективная оценка обществом работы Конституционного Суда Украины", - отметили в КСУ, приведя данный социологического опроса Центра Разумкова, опубликованного 10 ноября.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.