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За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями, - Кулеба

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За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями, - Кулеба
За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в связи с открытием так называемого "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина неоднократно предупреждала власть Никарагуа - публично и официально - о последствиях такого откровенно недружественного шага относительно нашего государства. Мы предупреждали их, что не оставим этот шаг без реакции, и не просто без словесной политической реакции, но и без экономической реакции. Министерство иностранных дел Украины инициировало применение против Никарагуа экономических санкций. За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что открытие так называемого "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь" является абсурдным, и является грубым нарушением международного права и украинского законодательства.

"Это ничтожный и жалкий шаг со стороны власти Никарагуа, который не будет воспринят международным сообществом и, безусловно, Украиной. Своим шагом Никарагуа только подыгрывает российской агрессии против нашего государства и ставит под сомнение то, что нельзя поставить под сомнение, а именно тот факт, что Крым является украинским", - отметил чиновник.

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Глава МИД указал, что Украина будет применять санкции относительно любой страны, которая не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"И я хочу заверить, что мы будем применять санкции относительно любой страны, которая не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и будет делать шаги, подобные к тем, которые сделала Никарагуа", - добавил Кулеба.

Также читайте: Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму

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Топ комментарии

  • мурчик f9673f04
    ацтекам покуй.их ***** кормит.как перестанет кормить или поменяется власть - сразу изменит своё мнение. вводите эмбарго и закрывайте с такими дипотношения.призывайте к этому всех стран кто вас поддерживает
  • Don Bessam dc0e2bc1
    мыдалью за уважение к территориальной целостности Украины опзж рабиновича и медведчукчи не забудьте наградить...
  • Zushaua
    Введите санкции против паРашки , а уж потом против ее клонов из Латинской Америки . Уже 6 лет ждем.....не дождемся . И все 6 лет сплошное и безальтернативное миролюбство -торговать и не провоцировать .В результате -маєм те що маємо , как любил говаривать ранее один из родителей того самого безальтернативного миролюбства
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