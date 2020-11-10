За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями, - Кулеба

За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в связи с открытием так называемого "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина неоднократно предупреждала власть Никарагуа - публично и официально - о последствиях такого откровенно недружественного шага относительно нашего государства. Мы предупреждали их, что не оставим этот шаг без реакции, и не просто без словесной политической реакции, но и без экономической реакции. Министерство иностранных дел Украины инициировало применение против Никарагуа экономических санкций. За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что открытие так называемого "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь" является абсурдным, и является грубым нарушением международного права и украинского законодательства.

"Это ничтожный и жалкий шаг со стороны власти Никарагуа, который не будет воспринят международным сообществом и, безусловно, Украиной. Своим шагом Никарагуа только подыгрывает российской агрессии против нашего государства и ставит под сомнение то, что нельзя поставить под сомнение, а именно тот факт, что Крым является украинским", - отметил чиновник.

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Глава МИД указал, что Украина будет применять санкции относительно любой страны, которая не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"И я хочу заверить, что мы будем применять санкции относительно любой страны, которая не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и будет делать шаги, подобные к тем, которые сделала Никарагуа", - добавил Кулеба.

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