Ежедневно админграницу с оккупированным Крымом пресекают до 700 человек, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Количество граждан, которые пересекают административную границу между оккупированным Крымом и Херсонской областью, сократилось до 700 в день.

По мнению заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игоря Яременко, на это повлияли введенные Россией ограничения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины - выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства, которых действительно не хватает на оккупированном полуострове", - рассказал Яременко.

Заместитель министра уверен, что такие действия со стороны России могут привести к значительному ухудшению эпидемиологической ситуации на территории Крыма и подчеркнул, что Украина будет готова развернуть специальные полевые госпитали возле КПВВ, а также - гуманитарные лагеря. Кроме этого Яременко рассказал, что прорабатывается вариант с привлечением стационарных больниц в Херсонской области.

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