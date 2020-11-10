"Это скорее оккупанты" - экс-командующий силами США в Европе Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе
Об этом он заявил на Львовском форуме по вопросам безопасности, который проходит 9-14 ноября в формате видеоконференций, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ..
"Я всегда скептически отношусь к российским "миротворцам". Такого понятия вообще не существует. Они скорее оккупанты, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ, в Южную Осетию", - сказал генерал, оценивая перспективы размещения российского контингента в Нагорном Карабахе.
9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.