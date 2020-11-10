Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим следующие программы поддержки:
- компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 000 рабочих мест;
- выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;
- вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня", - написал Шмыгаль.
11 ноября Минздрав представит изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня.
Шмыгаль отметил, что Кабмин после консультации с бизнесом и экспертами выбрал такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы.
"Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы один за другим объявляют о введении локдауна. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные мероприятия - это наиболее действенный инструмент для разрыва цепи заболевания и сохранения жизни людей", - добавил премьер.