Семь партий прошли в Одесский облсовет, в списке "Слуги народа", - глава Минздрава Степанов
Как передает местное издание "Думская", итоговый протокол ТИК огласила 10 ноября, информирует Цензор.НЕТ.
В выборах приняли участие 618855 избирателей из 1723193, или 35,91%. 51881 бюллетень был признан недействительным.
Пятипроцентный барьер преодолели семь партий. Больше всего голосов - 151991, или 26,81% - набрала "Оппозиционная платформа - За жизнь". На втором месте - президентская "Слуга народа". Ее поддержали 99479 избирателей, или 17,55%. Третьей стала партия мэра Одессы "Доверяй делам" - 66875 голосов, или 11,8%. Четвертой финишировала "Европейская Солидарность" - 58804, или 10,37%.
Также в совет прошли партия "За майбутнє" (56749, или 10,01%), "Батьківщина" (38753, или 6,84%) и Партия Шария (28886, или 5,09%).
Среди прочих, депутатом стал министр здравоохранения Максим Степанов. Он баллотировался от "Слуги народа".
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его работа депутатом Одесского областного совета не повлияет на работу в Минздраве.