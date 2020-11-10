Новости • Местные выборы-2020

Семь партий прошли в Одесский облсовет, в списке "Слуги народа", - глава Минздрава Степанов

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Семь партий прошли в Одесский облсовет, в списке "Слуги народа", - глава Минздрава Степанов
Одесская областная территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов в облсовет.

Как передает местное издание "Думская", итоговый протокол ТИК огласила 10 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

В выборах приняли участие 618855 избирателей из 1723193, или 35,91%. 51881 бюллетень был признан недействительным.

Пятипроцентный барьер преодолели семь партий. Больше всего голосов - 151991, или 26,81% - набрала "Оппозиционная платформа - За жизнь". На втором месте - президентская "Слуга народа". Ее поддержали 99479 избирателей, или 17,55%. Третьей стала партия мэра Одессы "Доверяй делам" - 66875 голосов, или 11,8%. Четвертой финишировала "Европейская Солидарность" - 58804, или 10,37%.

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Также в совет прошли партия "За майбутнє" (56749, или 10,01%), "Батьківщина" (38753, или 6,84%) и Партия Шария (28886, или 5,09%).

Среди прочих, депутатом стал министр здравоохранения Максим Степанов. Он баллотировался от "Слуги народа".

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его работа депутатом Одесского областного совета не повлияет на работу в Минздраве.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Таке враження, що Одеса прагне в узкіймір.
  • dwt
    Первое место в Одессе - Рабинович, не удивительно, хотя в Израиле таких шулеров евреи никогда бы не выбрали, поэтому у нас они вертятся Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 9511
  • Sav UA
    Не нармально. і за шарія дурбелики одеські проголосували. Сидить ватне кодло і по можливості підсирає.Як от на виборах.
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