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Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины, - заявление штаба кандидата

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Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины, - заявление штаба кандидата
Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, в ходе телефонных переговоров с рядом европейских лидеров выразил готовность вместе с ними искать решение военного конфликта на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По сообщению штаба Байдена, тот коснулся этой темы во время разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Так, Байден выразил Макрону "интерес к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также - по иранской ядерной программе".

Джонсону же Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".

Ранее в ноябре Байден, основываясь на прогнозах СМИ, объявил о своей победе на выборах президента США. Ряд мировых лидеров поздравил его с этим достижением.

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Топ комментарии

  • Romk@
    А еще лучше без Франции от лягушатников при Макроне толку ноль.
  • Eugeniusz 1
    Только лохи читают лента ру и особо упоротые лохи на нее ссылаются!
  • Джони Ток
    Единственное решение, это обеспечить Украину мощным ПВО и ударными беспилотниками и камикадзе-дронами и РэБами, и убрать зелень
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