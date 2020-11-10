Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль

Дефицит государственного бюджета Украины на уровне 7,5% является одним из самых низких в Европе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина имеет один из самых низких дефицитов бюджета в этом году, то есть 7,5% - это один из самых низких в Европе показателей дефицита бюджета... Мы провели аудит с международными партнерами, является ли этот дефицит посильным для Украины. Он абсолютно умеренный - об этом заявляют все международные эксперты и организации. То есть для Украины 7,5% - это абсолютно адекватная цифра во время кризиса", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что дефицит бюджета является элементом, который позволяет поддержать экономику, малый и средний бизнес, страдающий из-за экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. "Поэтому дефицит бюджета плановый, мы понимаем источники погашения", - добавил глава правительства.

По его словам, на следующий год планируется дефицит бюджета на уровне менее 6%, а в будущем - снижение его для выхода на профицитный бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бюджете нет дыры - просто есть дефицит в 300 миллиардов гривен, - Шмыгаль

В то же время Шмыгаль сообщил что инфляция ожидается на уровне 4,5%, и это плановый показатель.

"По году мы ожидаем около 4,5% - это плюс-минус прогнозируемый уровень инфляции Национального банка. Сегодня мы понимаем, что примерно в этих параметрах Украина и будет оставаться", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что такой уровень инфляции является одним из самых низких показателей за время независимости Украины и примерно равен прошлогоднему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь"