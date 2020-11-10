600 бойцов 93-й ОМБр пройдут месячную подготовку под руководством иностранных инструктуров миссии Orbital
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В рамках операции Orbital представители Вооруженных сил Великобритании, Дании и Канады начали индивидуальную подготовку личного состава 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
В течение месяца более 600 украинских военных будут учить по восьми курсами.
Это курс командиров взводов, развития сержантского и старшинского состава, развития младшего сержантского состава, контрснайперский курс, курс разведки, базовая пехотная подготовка, минная безопасность и углубленный курс тактической медицины.
К каждому курсу выдвинуты определенные требования, согласно которым отбирали личный состав. Кроме теоретических и практических занятий, военных ждут боевые стрельбы и тактическая подготовка с использованием пейнтбольного оборудования.