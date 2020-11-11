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Парламент был и остается точкой баланса и ключевых решений по выходу из кризисов, - Разумков

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Парламент был и остается точкой баланса и ключевых решений по выходу из кризисов, - Разумков
Парламент всегда был, остается и будет точкой баланса и принятия ключевых решений по выходу из кризисов разного уровня.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, комментируя роль парламента в решении конституционного кризиса.

По его словам, Верховная Рада отреагировала на ситуацию, сложившуюся в связи с решением Конституционного суда, достаточно быстро. Ведь в вопросе национальной безопасности и стратегического курса развития государства такой и должна быть позиция большинства парламента и общества, которые адекватно реагируют на происходящее в стране, уверен Дмитрий Разумков.

"Парламент всегда был, остается и будет точкой баланса и принятия ключевых решений по выходу из кризисов разного уровня, которые происходили в Украине достаточно часто. И именно Парламент принимал решения, которые позволяли выйти из этих кризисов ", - подчеркнул Председатель Верховной Рады.

Как отметил Дмитрий Разумков, для решения конституционного кризиса Верховная Рада применила быстрые и действенные решения.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    О! Ума палата.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    хм.. стесняюсь спросить - а балансируете вы там в парламенте на кую что-ли, и им же принимаете ключевые решения !?.. если так, то все с вами понятно и с вашим глав-пианистом. Парламент был и остается точкой баланса и ключевых решений по выходу из кризисов, - Разумков - Цензор.НЕТ 2536
  • Sophia-Maria Duglass
    Разумков ближе к ОПЗЖ , чем к слугам . И это прокол Богдана
    Но ... плывя в фарватере ОПЗЖ , Разумкову не светят должности , т к на все ведущие роли у ОПЗЖ есть свои кандидаты - мертветчук и компания . Насколько реально понимает Разумков , что его могут использовать и выбросить эти прожженые аферисты ОПЗЖ ?
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