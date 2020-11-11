Парламент был и остается точкой баланса и ключевых решений по выходу из кризисов, - Разумков

Парламент всегда был, остается и будет точкой баланса и принятия ключевых решений по выходу из кризисов разного уровня.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, комментируя роль парламента в решении конституционного кризиса.

По его словам, Верховная Рада отреагировала на ситуацию, сложившуюся в связи с решением Конституционного суда, достаточно быстро. Ведь в вопросе национальной безопасности и стратегического курса развития государства такой и должна быть позиция большинства парламента и общества, которые адекватно реагируют на происходящее в стране, уверен Дмитрий Разумков.

"Парламент всегда был, остается и будет точкой баланса и принятия ключевых решений по выходу из кризисов разного уровня, которые происходили в Украине достаточно часто. И именно Парламент принимал решения, которые позволяли выйти из этих кризисов ", - подчеркнул Председатель Верховной Рады.

Как отметил Дмитрий Разумков, для решения конституционного кризиса Верховная Рада применила быстрые и действенные решения.

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