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Медики в РФ заразились коронавирусом после прививки российской вакциной "Спутник"

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Медики в РФ заразились коронавирусом после прививки российской вакциной "Спутник"
В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление прессы и массовых коммуникаций Алтайского края

В сообщении отмечается: "В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции (вакциной "Спутник V"), заразились коронавирусом".

Россияне считают, что якобы иммунитет у больных медиков, прошедших вакцинацию, не успел сформироваться. Это называют исключительной причиной заражения.

В ведомстве отметили, что вакцина двухкомпонентная - пациент получит вторую вакцину через три недели после первой.

Также читайте: Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021 года, - представитель МЗ Литовка

Топ комментарии

  • Алексей Достоевский
    Важная новость.
    Не смеяться. Сделайте серьёзные лица.
    Новость: Путин заявил, что "третья российская вакцина будет зарегистрирована уже скоро". Не, ну я же просил не ржать...
  • Vika Lysenko
    Мертвечук -************ , хотел всю Украину заразить ,только ублюдки за них голосуют .
  • shokolad
    "..что бы русские ни делали, их всё равно жалко.." (-с)
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