Медики в РФ заразились коронавирусом после прививки российской вакциной "Спутник"
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В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление прессы и массовых коммуникаций Алтайского края
В сообщении отмечается: "В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции (вакциной "Спутник V"), заразились коронавирусом".
Россияне считают, что якобы иммунитет у больных медиков, прошедших вакцинацию, не успел сформироваться. Это называют исключительной причиной заражения.
В ведомстве отметили, что вакцина двухкомпонентная - пациент получит вторую вакцину через три недели после первой.