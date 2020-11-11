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Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден

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Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден
Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, заявил о необратимости процесса передачи власти. По словам демократа переходный период уже начался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Он подчеркнул, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

Напомним, в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

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Топ комментарии

  • Danis Nielsen
    Пердак у тебя конкретно горит от того , что Байден президент U.S. ? Не русиш 🐖 ? 🤣🤣🤣🤣
  • alexandr shamov
    ...и сидит дiд Трампушка на берегу синего моря з бабою Малашкою ( у разбитого корыта)... А нечего было с муйлушей заигрывать.
  • Valentyn Prymachenko ae8c68ee
    Это мой месидж направлен к Админам Цензора и Бутусову. Вот что вы будете делать, если в конечном результате победит Трамп! А все к этому идет! Вот что вы будете делать со мной и с другими людьми, которые живут здесь и пытаются вам донести правду, что здесь происходит! Я никогда не считаю чужие деньги и не задаю вопросы о том как вы их зарабатываете! Меня это не интересует в принципе,но, вы же называетесь журналистами а не журнашлюхами, верно? Вы думаете что от того что вы затыкаете мне и другим рот, как это делается сейчас на ютубе,Фейсбуке или того поноса ,который льется из СНН и прочих новостных агенств- это вам поможет? Подумайте, и перестаньте тролить тех людей, которые приходят на этот сайт и рассказывают вам правду! Вы даже не представляете, какое количество Украиноязычного комьюнети голосовпла за Трампа! Сказать вам почему? Потому что украинцы Вашингтона, Орегона Айдахо и даже у нас в Техасе- они все хрестиане, в большинстве своем- 50 десятники! Я нет, я агностик, но я уважаю их выбор и согласен с ними. Здесь очень мало украинцев православных или католиков! Большинство украинских комьюнети- это евангелисты, баптисты, пятидесятники и т.д. это они помогали вам , когда Обама давал только одеяла, а они собирали деньги и везли каски , бронежелеты, приборы ночного виденья и т.д. В том числе, и я. Я тоже через диаспору делал пожертвования вашим воинам, но так случилось, что эта " беда" под названием охреневшие элиты пришла и к нам! Здесь же не вопрос Байдена или Трампа, здесь вопрос принципов этой страны, Демократии и Конституции, и никому не позволено ее нарушать!
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