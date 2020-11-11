"Переход ко второй администрации Трампа пройдет плавно", - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выразил уверенность в том, что после подсчета каждого "законно" поданного голоса, администрация Дональда Трампа останется у власти на второй срок, а демократ Джо Байден, по всей видимости, потерпит поражение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Помпео сделал это заявление после того, как практически все лидеры западных стран, включая ближайших союзников Вашингтона - Великобританию и Францию, уже поздравили с победой на выборах избранного президента Байдена. Трамп до сих пор отказывается признавать поражение, заявляя о "фальсификациях" во время выборов, благодаря которым, по словам действующего президента, все ведущие СМИ провозгласили Джо Байдена избранным президентом США.

"Переход ко второй администрации Трампа пройдет плавно", - заявил Помпео, выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте. Госсекретарь заверил мировое сообщество в том, что поствыборный период в Америке будет проходить без эксцессов. "Мы собираемся подсчитать все голоса", - заявил Помпео.

Байден, который должен вступить в должность 20 января 2021 года, столкнулся с рисками, угрожающими задержать передачу ему власти, так как Трамп собирается оспорить свое поражение на выборах в судебном порядке. Конгресссмены-республиканцы поддержали президента, заявляя, что у Трампа есть право на подобные действия.

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Сам Джо Байден, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление Помпео, улыбнулся и заверил, что ничто не остановит передачу власти в США.

Госсекретарь не ответил прямо на вопрос репортера о том, наносит ли ущерб отказ Трампа признать свое поражение тем усилиям, которые Госдепартамент прикладывает для проведения свободных и справедливых выборов за рубежом. Госсекретарь подчеркнул, что Госдепартамент делает все возможное "для проведения безопасных и надежных, свободных и справедливых выборов во всем мире".

Лидер республиканского большинства в Конгрессе Митч Макконнелл полностью поддерживает Трампа. По мнению сенатора, у действующего президента "есть право расследовать утверждения о нарушениях", которые, по словам Трампа, были допущены во время проведения выборов. Убедительные доказательства фальсификаций, о которых говорит Трамп, пока не были им представлены.

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Генеральный прокурор Уильям Барр, назначенный Трампом на пост главы Министерства юстиции, в понедельник отдал распоряжение федеральной прокуратуре "расследовать существенные утверждения" о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете бюллетеней.

Ричард Баучер, дипломат в отставке, который долгое время служил на посту официального представителя Госдепартамента, предполагает, что слова Помпео о "втором сроке администрации Трампа" можно расценивать как шутку, добавляя, что таким образом госсекретарь вероятно решил обезопасить себя от критики со стороны Белого дома.

Демократ Элиот Энгел, председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей, заявил, что Государственный департамент должен начать подготовку к передаче дел новой администрации Джо Байдена прямо сейчас. "Госсекретарь Помпео не должен подыгрывать безосновательным и опасным нападкам на легитимность выборов, состоявшихся на прошлой неделе", - говорится в заявлении Энгела.

В середине этой недели Помпео отправится в первую после президентских выборов зарубежную поездку и с 13 по 23 ноября посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Лидеры некоторых из этих государств уже поздравили Джо Байдена с победой.