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Конгресс США расширил санкции против "Северного потока-2"

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Конгресс США расширил санкции против "Северного потока-2"
Законодатели обеих палат Конгресса США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета США.

"Санкции против проекта Газпрома "Северный поток - 2" будут нацелены на страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами над его завершением", - пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Указывается, что ограничения будут включены в Закон о выделении средств на национальную оборону в 2021 году, который должен быть принят до конца года. При этом уточняется, что Германия как союзная страна не будет подпадать под эти санкции.

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Как сообщалось, проект закона с оборонным бюджетом США утвержден обеими палатами Конгресса и находится на стадии согласования двух версий документа перед передачей окончательного варианта на подпись президенту.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Побольше санкций, полезных и нужных... Они идут только на пользу российской экономике...". (В.В. Путин ПСС, т. 55).
  • napalm
    Пакет санкцій під назвою "Дави козломордих!"
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
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