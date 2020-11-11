В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 453 человека;
летальных случаев - 191;
выздоровели - 6 802 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 73 285 (в том числе методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377).
За все время пандемии в Украине
заболели - 489 808 человек;
выздоровели - 221 459 человек;
летальных случаев - 8 947;
проведено ПЦР-тестов - 3 735 166.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях", - рассказал Степанов.