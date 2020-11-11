COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 965, Одесчина - 705 и Киевщина - 693

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (965), Одесской (705) и Киевской (693) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 11 ноября в Киеве коронавирусом заболели 965 человек.

Общее количество инфицированных составляет 46 632 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 914 человек, за прошедшие сутки - 20. С начала эпидемии выздоровели 17 473 пациента.

По состоянию на 11 ноября количество активных больных в Киеве составляет 28 245 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 6 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1002 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Киевская области.

Так, в Одесской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 705 человек. Общее количество инфицированных - 30 041. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 437 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 7 577 пациентов. Количество активных больных на Одесчине - 22 027.

В Киевской области коронавирусом заболели 693 человека. Общее количество инфицированных составляет 21 731 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 510 человек, за минувшие сутки - 16. С начала эпидемии выздоровели 9 337 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 11 884 человека.