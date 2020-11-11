Нардепы "Слуги народа" рекомендуют своего коллегу на пост главы Одесской ОГА, - Леонов

Народные депутаты партии "Слуга народа", а также представители партии в новом составе горсовета, написали обращение на имя Президента в его поддержку.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, в последнее время ходит много слухов вокруг назначения нового губернатора Одесской области. Хочу развеять некоторые из них и обозначить свою позицию:

Народные Депутаты партии "Слуга народа" на пост губернатора рекомендуют своего коллегу. Народные депутаты партии "Слуга народа", а также представители партии в новом составе горсовета, написали обращение на имя Президента в его поддержку.

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Также ходят слухи, что якобы одесский депутатский корпус "Слуги народа" во втором туре местных выборов будет поддерживать действующего мэра. Говорю за себя и официально заявляю: я не пойду на такое преступление против одесситов. Ведь за время нашей работы было обнародовано сотни фактов и десятки доказательств о хищении городского имущества, тотальной коррупции и злоупотреблений властью командой мэра.

На сегодня среди кандидатов на пост губернатора Одесской области начал фигурировать Сергей Гриневецкий. К господину Гриневецкому, как к человеку и профессионалу, у меня нет никаких вопросов. Но как известно, Гриневецкий – люстрирован и согласно Закону "Об очищении власти" не может занимать должность губернатора. К тому же, он представляет ту политическую силу, которая на протяжении последних 5 лет грабит и уничтожает Одессу. Мне непонятно, как вообще могут рассматривать его кандидатуру. Надеюсь, что это – просто фейк", - заявил Леонов.