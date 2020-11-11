КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком
Об этом КСУ сообщил в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного Суда Украины от 22 октября 2020 г. №231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу", - рассказали в Конституционном Суде.
22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный Суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный Суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины ( "Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий").
Хмельницкий горрайонный суд интересуется, возможно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.
18 сентября пленум Верховного Суда решил обратиться с этим вопросом в Конституционный Суд.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.
Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.
Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".
В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.
19 июня суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента.