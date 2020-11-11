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Вопрос водоснабжения Крыма позволит ускорить деоккупацию полуострова, - представитель президента в АРК Кориневич

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Вопрос водоснабжения Крыма позволит ускорить деоккупацию полуострова, - представитель президента в АРК Кориневич
Фото: РОСБАЛТ
Вопрос водоснабжения оккупированного Крыма для украинского правительства является чуть ли не единственным рычагом давления на Россию в вопросе деоккупации полуострова. Легко от него отказываться Украина не планирует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель президента в АРК Антон Кориневич.

По словам Кориневича, вопрос воды позволит ускорить деоккупацию полуострова.

"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала - это важный рычаг давления на страну-оккупанта… Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", - заявил представитель президента в АРК.

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Топ комментарии

  • Ирина Писковая
    где вы, **** , беретесь???? Дебилоиды, вопрос закрыт!!! Днепровская вода будет только в украинском Крыме!!! Фсьо...
  • Leonidas 4503 5b487af2
    Опять начинают это мусолить!
  • Frol Fedoroff
    Водоснабжение Крыма водами Днепра может быть восстановлено только когда над парламентом Симферополя и Севастополем будет поднят флаг Украины. И никак иначе
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